La “Chingalán” festejó en tercer set el boleto a “Semis”

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño logró la clasificación a Semifinales de la competencia que organiza Premier Pádel y significa el regreso al calendario tras el receso veraniego en Europa.

Federico Chigotto y Alejandro Galán derrotaron a Francisco Navarro y Martín Di Nenno en un durísimo duelo de Cuartos de Final. Fue en dos horas y cinco minutos de partido.

En el 20x10 del Movistar Arena, había sido caída de la “Chingalán” en el primer set por 6/4 para recuperarse luego e imponerse por 6/3 y 7/6.

En las Semifinales, Chingotto y Galán enfrentarán a la Revelación del P1, la pareja N°15 preclasificada, Inigo Jofre y Jairo Bautista.