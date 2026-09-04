Inició una nueva edición de la “Copa Olavarría” de Handball

Organizado por el Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, y en el Macrogimnasio del Parque Guerrero ya se juega el Torneo Clausura para la Primera División.

Tal como viene sucediendo en ediciones anteriores, la forma de competencia se desarrolla en una única sede por fecha, con el objetivo de favorecer la concurrencia y que cada vez sean más las personas que se vean atraídas y se sumen a la práctica.

El calendario del Torneo Clausura comprende la realización de 3 jornadas en su primera fase, para luego llevar adelante el final Four, con la realización de las semi finales y las finales, tanto en la rama masculina como en la femenina.

La segunda fecha se concretará a fines de septiembre en Racing, mientras que la tercera se concretará en el gimnasio de la Unicen, ubicado en el complejo universitario local. El Final Four retornará la actividad al Macro Gimnasio de Estudiantes.

Los resultados:

Femenino

Toras 29 – 18 Estudiantes

Racing 24 – 24 Estudiantes

Masculino

Universitario 20 – 31 Estudiantes

Tapalqué 29 – 23 Manguera

Viejo CEF 19 – 27 Tapalqué

Manguera 35 – 27 Universitario

Fuente: prensa Municipal