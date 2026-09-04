Deportes

Inició una nueva edición de la “Copa Olavarría” de Handball

En la jornada del último domingo inició una nueva edición de la Copa Olavarría de Handball y fue con la disputa de 6 partidos.

Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 14:34

Por Redacción

Organizado por el Municipio, a través de la Subsecretaría de Deportes, y en el Macrogimnasio del Parque Guerrero ya se juega el Torneo Clausura para la Primera División.

Tal como viene sucediendo en ediciones anteriores, la forma de competencia se desarrolla en una única sede por fecha, con el objetivo de favorecer la concurrencia y que cada vez sean más las personas que se vean atraídas y se sumen a la práctica.

El calendario del Torneo Clausura comprende la realización de 3 jornadas en su primera fase, para luego llevar adelante el final Four, con la realización de las semi finales y las finales, tanto en la rama masculina como en la femenina.

La segunda fecha se concretará a fines de septiembre en Racing, mientras que la tercera se concretará en el gimnasio de la Unicen, ubicado en el complejo universitario local. El Final Four retornará la actividad al Macro Gimnasio de Estudiantes.

Los resultados:

Femenino
Toras 29 – 18 Estudiantes 
Racing 24 – 24 Estudiantes 

Masculino
Universitario 20 – 31 Estudiantes
Tapalqué 29 – 23 Manguera 
Viejo CEF 19 – 27 Tapalqué 
Manguera 35 – 27 Universitario

 

Fuente: prensa Municipal

 