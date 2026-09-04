Estudiantes otra vez anfitrión de un certamen nacional de handball

Conferencia de prensa mediante, Estudiantes presentó la competencia de gran envergadura que comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo, con el Macrogimnasio del Parque Carlos Guerrero como sede principal y el gimnasio del CEF San Antonio como subsede.

El Nacional Fase 1 de Mayores reunirá durante todo el fin de semana a casi 200 jugadores y jugadoras, además de cuerpos técnicos y delegaciones que llegarán desde distintos puntos para ser parte de una competencia de alto nivel.

La presentación se realizó en la Sala de Marketing del Club y contó con la presencia del presidente de Estudiantes, Juan Manuel Falabella; el presidente de la Subcomisión de Handball, Walter Echeverría; y el coordinador de la disciplina, Rodrigo Román, quienes repasaron los principales detalles de la organización y el desafío que significa volver a recibir una competencia nacional.

Para Estudiantes, además, el torneo tendrá un condimento especial: permitirá estrenar oficialmente el nuevo parquet del Macrogimnasio en una competencia de Mayores de esta jerarquía, luego de que el renovado escenario ya fuera protagonista del Nacional Fase 1 de Menores que el Club albergó meses atrás.

Falabella destacó el orgullo que representa para la institución volver a ser sede de una competencia nacional y, especialmente, poder poner a disposición de las delegaciones la totalidad de las instalaciones.

“Para nosotros, como institución, es un orgullo recibir este torneo, que la vez anterior lo recibimos con menores hace dos meses y ahora con lo que es Primera. Que puedan aprovechar el parquet y las instalaciones de todo el Club, la verdad que es lo que nosotros estamos trabajando como comisión”, expresó el presidente.

En esa misma línea, remarcó que uno de los objetivos es que quienes llegan desde otras ciudades puedan vivir una experiencia integral dentro de Estudiantes y aprovechar al máximo el predio durante su estadía.

“Nos gusta que estén, que usen todo el predio y que lo aprovechen al máximo. Nosotros estamos en recibir a la gente de afuera y que cuando viene encuentre lo mejor posible”, agregó Falabella.

El aspecto deportivo también presenta un desafío importante para el Club. Al tratarse de un torneo de Mayores con una plaza en juego para el campeón de cada rama, la competencia tendrá un nivel de exigencia elevado y Estudiantes buscará ser protagonista con sus equipos de Primera, tanto en masculino como en femenino.

Román explicó que la presencia de esa plaza eleva la importancia de cada partido y genera una competencia particularmente exigente: “Al ser un torneo de mayores, y más cuando hay una plaza en juego para el campeón de cada rama, se hace un torneo bastante duro. A nosotros también nos toca participar con los dos equipos de Primera de Estudiantes, así que estaremos en la lucha de esa plaza, tanto varones como mujeres”, señaló el coordinador del handball albinegro.

El desafío no estará solamente dentro de la cancha. Una competencia de estas características requiere una estructura organizativa acorde, desde el arbitraje hasta el alojamiento, la alimentación y la coordinación de las dos sedes.

En ese sentido, Román destacó que el torneo contará con árbitros de nivel nacional, preparados para conducir partidos de la categoría Mayores, y remarcó el trabajo que se viene realizando para cuidar cada detalle de la organización: “Tenemos que tratar de dar lo mejor en cada rubro y cada año empezar a darle un poquito más de calidad”, sostuvo.

La logística será uno de los grandes desafíos durante las tres jornadas. Habrá equipos que se alojarán en los dormis del Club, mientras que otras delegaciones utilizarán hoteles de Olavarría.

“Es un lindo desafío. Está bueno que se nos vaya haciendo costumbre organizar este tipo de eventos. Tenemos alrededor de 170 jugadores que comen y los jugadores van a ser 200 por los equipos nuestros”, explicó.

El presidente de la Subcomisión de Handball también aprovechó la presentación para agradecer a todos los sectores de la institución que colaboran para hacer posible el torneo.

“Quiero aprovechar para agradecer nuevamente a todas las disciplinas del Club que colaboran, a la Comisión Directiva, a todos los empleados del Club que se ven involucrados directa o indirectamente en la organización”, manifestó.

Detrás de todo este funcionamiento habrá un importante trabajo colectivo, con la participación de profesores, padres, empleados, dirigentes y distintas disciplinas del Club. Cada uno tendrá una función específica para que durante tres días la competencia pueda desarrollarse con normalidad y las delegaciones encuentren las mejores condiciones posibles.

“La gente siempre se va muy conforme con la atención. Es un punto que destacan de cómo se los atiende, así que para nosotros es un orgullo”, remarcó y explicó que “las tareas se dividen con el grupo de profes en lo deportivo, con Rodrigo coordinando todo, y después la parte de logística y armado de todo lo vamos compartiendo también entre los padres que acompañan, que sin eso sería imposible”.

En cuanto a la competencia, habrá dos sedes funcionando de manera coordinada. El Macrogimnasio será el escenario principal y concentrará la mayor cantidad de encuentros, mientras que el gimnasio del CEF San Antonio funcionará como subsede.

Román detalló que el sábado comenzarán las instancias decisivas y que las semifinales se disputarán durante la tarde, dejando definidas las posiciones y los cruces para la jornada final.

“Tenemos dos sedes, tenemos el Macro y San Antonio, las dos canchas. Va a haber más partidos acá en Estudiantes. El sábado arrancan las semifinales en el segundo turno de competencia, a la tarde”, explicó.

El domingo será el momento de las definiciones. La jornada comenzará con los encuentros por el tercer y cuarto puesto, para luego dar paso a las finales de ambas ramas: “Eso ya define, obviamente, tercer y cuarto puesto y finales para el día domingo. La última final está pautada para las dos y media y la anterior a las 13, la final femenina”, detalló Román.

Así, el nuevo parquet del Macrogimnasio tendrá durante todo el fin de semana un escenario acorde a la importancia de la obra realizada por la institución.

Luego de su renovación, el piso vuelve a recibir una competencia nacional y lo hará esta vez con los equipos de Primera del Bata como protagonistas y con delegaciones de distintos puntos llegando a Olavarría.

“Este esfuerzo vale la pena, porque cuando ves el funcionamiento del torneo, cómo está todo el mundo enganchado, compitiendo y viendo un buen nivel de handball, vale la pena el esfuerzo”, expresó.

Desde este viernes y hasta el domingo, Estudiantes será nuevamente casa del handball nacional. Casi 200 jugadores y jugadoras, cuerpos técnicos y delegaciones pasarán por el Parque Carlos Guerrero, mientras el Macrogimnasio y el CEF San Antonio se convertirán en los escenarios de una competencia que promete tres jornadas de máxima intensidad.

Fuente: prensa CAE