Galasur: trabajadores reincorporados, otros despedidos y varios irán por la vía judicial



Este martes el conflicto Galasur se trasladó a la ciudad de La Plata, más precisamente a la sede central del Ministerio de Trabajo Bonaerense, donde tuvo lugar una nueva audiencia con el objetivo de llegar a un acuerdo respecto a los 19 trabajadores despedidos por la empresa.



Formaron parte de la reunión referentes de la firma, dirigentes del gremio Aoma y representantes del ente ministerial.



Según se supo, se acordó la reincorporación de cuatro trabajadores (más un quinto que actualmente está de licencia médica por ART), mientras que en otros cuatro casos se efectivizarán los despidos y los empleados cobrarán la indemnización completa.



Por otro lado, los nueve casos restantes no fueron resueltos y seguirán por la vía judicial. Con respecto a estos últimos, la empresa mantiene su postura de abonar el 50% de la indemnización, amparada en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.



“Se logró lo mejor que se pudo” manifestaron a este medio desde la delegación Regional del Ministerio de Trabajo.



Asimismo, deben avanzar las negociaciones para establecer qué sucederá con los dos trabajadores representados por el Centro de Empleados de Comercio.

