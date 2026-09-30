Tienen horario los tres partidos centrales de este fin de semana

Ferro y El Fortín llegarán con sus chances de clasificación comprometidas a la última fecha en la fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur, que se jugará este domingo desde las 15.30. Con una diferencia para nada sutil: los carboneros dependen de sí mismos y su tradicional rival no.

El Fortín accede a esta jornada de cierre de la primera instancia un punto debajo de Argentinos de 25 de Mayo y para meterse en los octavos de final como segundo en un grupo de cuatro elencos deberá obtener un mejor resultado que Argentinos, visitante de Loma Negra (que debe disputarse en el mismo horario).

Para los fortineros, llevado a alternativas elocuentes, significa que necesitan empatar y que el elenco aurinegro pierda, o ganar y que los veinticinqueños empaten en la Villa Alfredo Fortabat.

A diferencia, Ferro depende de sí mismo, aunque su escenario no es menos sencillo: deberá derrotar por 5 goles de diferencia en el “Colasurdo” a Sarmiento de Pigüé para asegurar su lugar en los octavos de final del TRFA.

Entre los olavarrienses, Estudiantes tiene un lugar asegurado en cuartos de final, Racing (también clasificado) deberá esperar si arranca en cuartos o en octavos. Loma Negra y Embajadores quedaron eliminados de la competencia.