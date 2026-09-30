Se desarrolla el paro universitario y la Justicia volvió a intimar al Gobierno

Con dispar acatamiento en las unidades académicas de Olavarría comenzó este miércoles el paro universitario de 72 horas que alcanza a todas universidades públicas del país, convocado para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%.

Según fuentes universitarias, la medida de fuerza tuvo un acatamiento total a nivel preuniversitario y una respuesta contundente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen.

En la Facultad de Ciencias de la Salud el acatamiento es parcial. Con el objetivo de priorizar el derecho a la educación y minimizar el impacto en las trayectorias estudiantiles se encuentran garantizadas las actividades que no pueden reprogramarse y el cumplimiento de las funciones esenciales en todos los niveles.

Mientras tanto, en la Facultad de Ingeniería de Olavarría existen tres tipos de respuestas: docentes que se adhirieron al paro; otros prefirieron asistir, pero dar lugar a una charla abierta con sus alumnos sobre las causas que han movido a estas medidas de fuerza y un tercer grupo que está dictando las clases con normalidad.

Intimación judicial

La Justicia volvió a intimar este miércoles al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordenó aplicar dos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario: la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La resolución del juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 Martín Cormick, que intima a la administración libertaria a que en el término de cinco días acate la medida cautelar que obliga a cumplir con la ley, se da en medio de un paro de tres días de los gremios docentes de todo el país.

“Intímese nuevamente al Estado Nacional –PEN- para que en el término de cinco (5) días cumpla con la medida cautelar, bajo apercibimiento de astreintes”, indica la resolución. El “nuevamente”, es porque el pasado 22 de septiembre el magistrado ya había intimado al Gobierno, quien había apelado la medida.

Frente a ese planteo, el juez decidió ampliar los fundamentos de su decisión y ratificó que la cautelar se encuentra firme. Y le otorgó al Estado cinco días para cumplir, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas por el incumplimiento de la orden judicial.