Ferro y Municipales sumaron triunfos en la continuidad de la octava fecha

La octava fecha del torneo de Primera División “Juan Domingo Marinangeli”, organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría, tuvo continuidad este martes con dos encuentros que dejaron triunfos locales.

En el primer turno, Municipales se impuso 2-1 ante Estudiantes. Iván Giménez y Joaquin Lamas fueron los autores de los goles del conjunto del gremio, mientras que Juan Masson marcó el descuento para el Bata.

Más tarde, en el estadio Domingo Francisco Colasurdo, Ferro consiguió una ajustada victoria por 1-0 frente a San Martín de Sierras Bayas.

El único gol del encuentro llegó a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Luciano Ramón Sánchez apareció para darle los tres puntos al Carbonero.

De esta manera, la competencia doméstica continuó con dos nuevos partidos correspondientes a la octava jornada, que tendrá su cierre este miércoles.

Desde las 17, en el estadio de la Villa Alfredo Fortabat Loma Negra recibirá a Racing en el último encuentro de la fecha.

