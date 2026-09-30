Crisis y concurso de la textil que fabrica Le Utthe, Penguin, La Martina y Quiksilver

La empresa textil Jutex SRL, proveedora de reconocidas marcas como Portsaid, La Martina, Quiksilver, Rapsodia y Le Utthe, entró en concurso preventivo tras acumular millonarios compromisos financieros y más de medio centenar de cheques rechazados.

Su momento de mayor visibilidad se dio a principios de 2023, cuando se presentó el proyecto de expansión La Rioja Textil, que contemplaba una inversión proyectada de $60 millones orientada a confeccionar hasta 30.000 prendas mensuales.

El complejo escenario económico que atraviesa una de las confeccionistas clave detrás de varias de las principales marcas de moda del país se suma a otras firmas del sector que se ven afectadas por la apertura importadora y las medidas desreguladoras.

La apertura formal del concurso preventivo de acreedores fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°13, a cargo del juez Fernando Javier Perillo, luego de que la compañía solicitara el amparo judicial.

Los acreedores de la firma, entre los que se cuentan bancos, proveedores, trabajadores y organismos impositivos, tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para presentar la documentación que respalde sus créditos ante la sindicatura asignada.

El deterioro financiero de la compañía se hizo visible durante el primer semestre del año. La deuda de Jutex alcanzó los $710,3 millones, distribuidos entre entidades bancarias públicas y privadas, sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía, según reportes crediticios basados en la Central de Deudores del Banco Central.

A este pasivo se sumó el registro de 53 cheques rechazados entre febrero y julio por un valor total de $191,4 millones. La textil apenas logró cancelar 8, por lo que 45 continúan impagos sumando una deuda de $173,6 millones.

En la dinámica del sector textil, que exige financiar con anticipación la compra de insumos, confección y logística hasta el cobro de las colecciones, el corte del crédito terminó sofocando el circuito operativo de la empresa.

La firma fue fundada en 2009 por Guillermo Leopoldo Rodríguez y Jacobo Daniel Azubel, enfocando su modelo de negocio en la fabricación para terceros. Desde sus instalaciones organizaba la producción integral de prendas que luego llegaban a los locales comerciales bajo las etiquetas de marcas de renombre como Rapsodia, Portsaid, Le Utthe, Jazmín Chebar, Desiderata, Penguin, Paula, La Martina, Roxy y Quiksilver.