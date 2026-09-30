El actor olavarriense Maxi Ghione fue detenido por presunta privación ilegítima de la libertad

El actor y director Maximiliano “Maxi” Ghione fue detenido este martes durante un allanamiento realizado en una vivienda de Lehmann, Santa Fe. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por una denuncia de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

La investigación se habría iniciado a partir de una denuncia presentada por un trabajador sexual. De acuerdo con su relato, el hombre habría sido contratado para concurrir al domicilio donde se encontraba Ghione y, durante el encuentro, habría permanecido retenido contra su voluntad.

A partir de esa presentación, el fiscal J. M. Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales, dispuso distintas medidas investigativas. Una de ellas fue el allanamiento realizado este martes en una vivienda ubicada en Lehmann.

Ghione quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a Rafaela, mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió en el domicilio y cuál fue la participación que pudo haber tenido el actor en los hechos denunciados.

La causa contempla, por el momento, las hipótesis de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. También será objeto de análisis el material secuestrado durante el allanamiento y las circunstancias relatadas por el denunciante.

Maximiliano Ghione nació en 1973 y desarrolló una extensa trayectoria como actor, director y docente. Trabajó en televisión, cine y teatro, con participaciones en ficciones como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18. También formó parte de películas como Aterrados, Roma y Cenizas del paraíso.

En los últimos años se alejó de Buenos Aires y se instaló en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela. Allí comenzó una nueva etapa vinculada a la gastronomía y abrió un bodegón.

En una entrevista publicada por medios de la región, Ghione había contado que decidió mudarse al interior después de varias décadas de trabajo en Buenos Aires y que buscaba llevar una vida más tranquila.