Se viene una nueva edición de la “Prost!” en el Parque Eseverri



Olavarría se prepara para recibir una nueva edición del festival cervecero “Prost!”, el cual se realizará por segundo año consecutivo en el Parque Helios Eseverri. En esta oportunidad, la Oktober Fest olavarriense se desarrollará en dos jornadas: el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.



El evento, que cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría, permitirá disfrutar de la mejor cerveza y bebidas artesanales de la ciudad, con la compañía de bandas y DJs en vivo, además de presentaciones de danzas típicas alemanas.



En ambas jornadas las propuestas se iniciarán desde las 16 horas, con entrada libre y gratuita.



Se trata de otra propuesta que tiene por objetivo no sólo brindar a la comunidad local y visitantes de la región una alternativa pensada para el disfrute y la diversión, sino también generar posibilidades y movimiento económico a partir de un espacio para que emprendedores cerveceros y gastronómicos locales puedan mostrar sus producciones.

