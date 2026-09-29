El Niño podría ser uno de los más intensos de las últimas cuatro décadas

Los efectos del fenómeno de El Niño se intensificarán durante los próximos meses y, de acuerdo con los pronósticos climáticos, se esperan lluvias superiores a las habituales en buena parte de la Argentina, especialmente en la región del Litoral.

La situación aumenta el riesgo de crecidas de los ríos e inundaciones, particularmente en las zonas donde se prevén mayores acumulados de precipitaciones.

Según un comunicado de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño "está firmemente establecido y se intensificará en un evento muy fuerte en los próximos meses". Además, los pronósticos de ese organismo indican una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027.

"Venimos de un invierno en el que los efectos del Niño ya se habían empezado a sentir, con temperaturas en promedio más moderadas y con lluvias más intensas en varias regiones", explicó Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Lamentablemente, todos estos impactos se van a potenciar en los próximos meses porque es en la primavera cuando este fenómeno se manifiesta con más fuerza sobre nuestro país", agregó.

¿Qué zonas tendrán más lluvias? El pronóstico climático trimestral elaborado por profesionales de distintas instituciones anticipa, para septiembre, octubre y noviembre, probabilidades muy altas de precipitaciones superiores a las normales en el norte del Litoral y el oeste de Cuyo. También se prevén condiciones similares en La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En tanto, se esperan lluvias entre normales y superiores a las habituales en el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia.

Para el centro-oeste de Formosa y Chaco, el este de Salta y Santiago del Estero se pronostican precipitaciones dentro de los valores normales. En cambio, podrían ser inferiores a las habituales en la región del NOA y el sudoeste de la Patagonia.

“Cuando hablamos de lluvias más intensas de las habituales, nos referimos a la posibilidad de que el agua caída supere la capacidad de absorción que tiene la tierra", explicó Rusticucci.

La especialista señaló que la perspectiva contempla precipitaciones que podrían ubicarse "muy arriba de lo normal" en el noreste del país. Además, indicó que las lluvias abundantes previstas para el sur de Brasil podrían incrementar el caudal de los ríos de la región.

La zona comprendida por Misiones, Corrientes, el este de Formosa, Chaco y Santa Fe, junto con el sur de Brasil y el norte de Uruguay, aparece como el área donde se concentraría el mayor impacto de las precipitaciones.

Sin embargo, los efectos de las lluvias abundantes podrían extenderse hacia el sur y alcanzar a la provincia de Buenos Aires, donde las características geográficas favorecen un escurrimiento más lento del agua.

El antecedente de otras primaveras con El Niño

Un trabajo estadístico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que cinco de las diez primaveras más lluviosas registradas en el país ocurrieron bajo los efectos de El Niño.

El mismo informe indica que cuatro de las diez primaveras más frías también se produjeron durante este fenómeno.

Desde 1981 se registraron 15 eventos de El Niño durante la primavera, cinco de ellos considerados fuertes. El último de esta categoría ocurrió en 2015.

De acuerdo con la OMM, el actual episodio de El Niño alcanzaría su punto máximo hacia fines de 2026 y podría convertirse en uno de los fenómenos más intensos registrados durante las cuatro décadas de monitoreo de la organización.

El organismo también prevé que sus efectos no finalicen con el cierre de 2026, sino que continúen al menos hasta febrero de 2027. (NA)