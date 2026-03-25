Aumento de tasas: así quedaron los nuevos valores

Este miércoles el ejecutivo oficializó la suba de la tasa de servicios urbanos y otros tributos municipales a partir del mes de abril, pero con retroactivo al mes de marzo. El incremento del 16,54% del tercer mes se liquidará en dos cuotas, durante abril y mayo.

“La liquidación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos en conjunto con la Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil que vence en el mes de abril incluye los nuevos valores determinados por Decreto 813 de fecha 18 de marzo de 2026, con un incremento respecto de los valores anteriores del 16,54%,” indicaron en el comunicado difundido por el Municipio.

El porcentaje surge “de acuerdo a la potestad del artículo 23 de la Ordenanza Fiscal Nº 2.460/99 y sus modificatorias, receptando el índice inflacionario IPC nivel general publicado por el INDEC por el semestre septiembre 2025 a febrero 2026”.

Con el incremento, los nuevos valores, por zona y categoría, se ubican en torno a:

Categoría I (terrenos baldíos): $37.420,56

Categoría II

Zona 1 (centro de la ciudad): $39.910,68

Zona 2 (microcentro): $33.483,86

Zona 3 (Pueblo Nuevo, Roca Merlo, Mariano Moreno y San Vicente): $26.982,40

Zona 4A (calles asfaltadas): $23.130,46

Zona 4B (calles sin asfalto): $16.727,18

Zona 5 (localidades - calles asfaltadas): $23.130,46

Zona 6 (localidades - calles sin asfaltar): $16.727,18

Categoría III (cocheras): $7.078,38

Categoría IV (inmuebles con destino industrial): $16.007,22

El incremento rige para otros tributos y tasas municipales tales como la tasa de servicios generales rurales, el importe mínimo de la tasa de seguridad e higiene, marcas y señales, entre otras.