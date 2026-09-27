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Leo Landaburú y Yamila Pedreira ganaron la carrera de Corim

La competencia se realizó este domingo en horas de la mañana ante un fuerte viento. Se quedaron con la distancia de los 5K Marcela Mendizábal y Maico Bulfoni.

Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 12:44

Por Redacción

Con la participación de más de 100 atletas, Leonardo Landaburú entre los caballeros y Yamila Pedreira entre las damas se impusieron este domingo en horas de la mañana en los 10K de la 12ª edición de la Carrera de Corim, organizada por el CAVO y a beneficio de esta institución educativa.

Destrás de Landaburú terminó el sierrachiquense Luciano Sosa y el tercer puesto del podio fue para Sebastián Kuhn. En entre las damas el lugar más alto del podio fue para Yamila Pedreira, escoltada por Jimena Bertolotto y tercera Miriam Echeverría Schultz, las últimas dos de Laprida.

La jornada también tuvo una competencia para los 5K, que entre los caballeros vio ganador a Maico Bulfoni y entre las damas la victoria fue para Marcela Mendizábal.

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