Leo Landaburú y Yamila Pedreira ganaron la carrera de Corim

Con la participación de más de 100 atletas, Leonardo Landaburú entre los caballeros y Yamila Pedreira entre las damas se impusieron este domingo en horas de la mañana en los 10K de la 12ª edición de la Carrera de Corim, organizada por el CAVO y a beneficio de esta institución educativa.

Destrás de Landaburú terminó el sierrachiquense Luciano Sosa y el tercer puesto del podio fue para Sebastián Kuhn. En entre las damas el lugar más alto del podio fue para Yamila Pedreira, escoltada por Jimena Bertolotto y tercera Miriam Echeverría Schultz, las últimas dos de Laprida.

La jornada también tuvo una competencia para los 5K, que entre los caballeros vio ganador a Maico Bulfoni y entre las damas la victoria fue para Marcela Mendizábal.