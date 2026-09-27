“Primavera”, de Olavarría, ganó el premio Gran Campeón Hembra en la Expo Angus



En la continuidad de la Semana Angus de Primavera, se concretó el jueves la consagración de las mejores hembras y terneras de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus en el predio ferial que la Asociación tiene en el predio del MAG en Cañuelas.



La intensa jornada comenzó por la mañana con la jura de Terneras a Bozal, a cargo de Emanuel Canale, donde la cabaña Don Cholo, en copropiedad con Carlos Ojea Rullán, se lució al adjudicarse el codiciado título de Gran Campeón Ternera, demostrando el gran futuro y la solidez de sus líneas de cría.



Por la tarde, la responsabilidad pasó a manos del jurado Julio Fernández, quien tuvo la difícil tarea de definir a las campeonas adultas en la jura de Hembras a Bozal. El máximo galardón de Gran Campeón Hembra fue para “Primavera”, una vaca colorada que deslumbró a la tribuna por su tamaño moderado, volumen y estructura y que pertenece a Alejandro Spinella de Don Romeo y Raúl Alberto Zanguitu.



Un trabajo incansable desde Don Romeo, la consagración se vivió como el broche de oro de un proceso que lleva años de inversión y planificación. Alejandro Spinella, dueño de la cabaña, dimensionó el logro: "Consagrarte en un espacio como este es como ganar un mundial. Te confirma que el rumbo que buscás y lo que hacés está bien; te demuestra que vas por el camino correcto".



Spinella recordó que detrás de esta hembra de dos años y medio hay un esfuerzo genético inmenso: desde la minuciosa selección de los padres, la obtención de embriones y su implantación, hasta la crianza y el monitoreo diario. "Es un trabajo incansable de todo el equipo, que arranca en la concepción y se resume hoy en ese minuto y medio adentro de la pista", reflexionó. Finalmente, el titular de Don Romeo destacó los atributos inigualables de la raza Angus -calidad de carne, fertilidad y habilidad materna- como pilares fundamentales para el mercado interno y la exportación. (Con información de Expoagro)

