Rige alerta amarilla por vientos en toda la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes a primera hora de la mañana una alerta amarilla por fuertes vientos en toda la provincia de Buenos Aires, con un cordón de alerta naranja en casi en todo el frente costero.

En lo que concierne a Olavarría, la zona será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Para este lunes se espera una temperatura máxima de 16 grados, mientras que el martes la expectativa es que la mínima baje hasta 1 grado, con una máxima de 13 y cielos entre parcialmente y mayormente nublados.

No se aguardan cambios significativos en el clima para el miércoles: seguirá predominando la nubosidad, con marcas de entre 3 y 17 grados.

El jueves se producirá una ostensible suba en las marcas térmicas, con temperaturas que oscilarán entre 11 y 20 grados, con cielo parcialmente nublado. Idénticas perspectivas en cuanto a temperatura para el viernes, aunque con probabilidades de lluvia débil alrededor de las 18.

Cielo despejado en la mañana del sábado, soleado y algo nublado en el resto de la jornada, con marcas entre 8 y 22 grados.

Como cada semana este informe se cierra con las expectativas para la jornada dominical: se aguarda una mínima de 6 grados, una máxima de 18 y lluvia débil a partir de las 21.