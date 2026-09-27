Loma Negra venció a El Fortín y se ilusiona

Por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur, Loma Negra derrotó 2 a 1 a El Fortín y consiguió un triunfo que le permite mantener viva la ilusión de avanzar a la próxima instancia del certamen.

En el estadio de la Villa Alfredo Fortabat, el conjunto dirigido por Rosales se hizo fuerte ante su público y sumó sus primeros tres puntos en la competencia. El Celeste necesitaba imperiosamente una victoria para llegar con posibilidades a la última jornada de la fase de grupos.

Facundo Hojman fue el encargado de abrir el marcador en el primer tiempo y darle ventaja al elenco local, que logró sostener el resultado durante buena parte del encuentro.

En el complemento, El Fortín reaccionó y alcanzó la igualdad. Franco Balmaceda apareció para marcar el 1-1 y devolverle al conjunto dirigido por Miguel Diorio la posibilidad de sumar al menos un punto.

Sin embargo, cuando el partido transitaba sus últimos minutos, Federico Steimbach convirtió el gol que terminó dándole el triunfo a Loma Negra. El 2-1 definitivo desató el festejo del conjunto local, que consiguió su primera victoria en el torneo.

Con este resultado, el Celeste llegó a los tres puntos y mantiene una posibilidad matemática de clasificación. Para seguir con vida deberá esperar que Estudiantes consiga una victoria este domingo en su visita a Argentinos de 25 de Mayo.

