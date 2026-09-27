Finalizó la obra de extensión de la red de gas en el barrio Villa Aurora Sur



En la tarde del último jueves el intendente Maximiliano Wesner visitó el barrio Villa Aurora Sur con el objetivo de dialogar con vecinos y vecinas de aquel punto de la ciudad. La actividad tuvo por objetivo poder informarles acerca de la culminación de la extensión de la red de gas, una obra solicitada desde hace años y que permite que más de 180 domicilios particulares puedan sumar ese servicio.



La actividad se concretó durante el inicio de la tarde y el intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, quien fue el encargado de brindar detalles acerca de la particularidad de la obra y cómo fue su desarrollo, que se extendió durante los últimos meses y contempló el sector delimitado por las calles Luciano Fortabat, calle 157, Las Heras y Los Tulipanes (paralela al paso a nivel).



Se trató de una obra que se consumó por contribución, por lo que la participación de los vecinos de ese punto de la ciudad estuvo a lo largo de todo el proyecto.



En ese sentido, el intendente Wesner puso en valor el acompañamiento, pero también la articulación llevada adelante desde el Municipio con Camuzzi Gas Pampeana para poder concretar la extensión de la red de gas.



Los habitantes de ese punto de la ciudad expresaron también el agradecimiento y la satisfacción por la culminación de la obra, además de narrar los beneficios que implica poder incorporar este servicio a sus domicilios particulares.



De la actividad también fueron parte la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar e integrantes del equipo técnico de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio.

