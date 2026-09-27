Un joven se descompensó en el Parque Eseverri y murió



Un joven de 20 años falleció este domingo tras sufrir una descompensación en el Parque Helios Eseverri.



El trágico hecho sucedió durante un encuentro de "social run", convocado por un comercio local, donde varias personas se habían reunido para trotar y correr.



Luego de la actividad el joven se descompensó y fue trasladado al Hospital Municipal, donde se informó sobre su fallecimiento.



La triste noticia enluta a la ciudad e impacta aún más por tratarse del segundo deceso de un joven de esa edad en el día, ya que durante la madrugada perdió la vida un vecino de Sierra Chica tras un siniestro vial.