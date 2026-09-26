“Olavarría Produce 2026”: Este sábado se llevará a cabo la Expo en el Salón Rivadavia

Tras una exitosa Ronda de Negocios que se concretó durante la mañana y la tarde de este viernes, en la jornada de este sábado se llevará a cabo la Expo Olavarría Produce 2026. El evento, que es organizado desde el Municipio y que cuenta con el auspicio de Loma Negra, se realizará en el salón Rivadavia, donde se contará con múltiples propuestas.

La actividad se iniciará a partir de las 14 horas, con la apertura del espacio municipal donde podrán encontrarse numerosos stands en los que se podrá acceder a información acerca de productos, servicios y oferta académica, tanto de formación terciaria como universitaria.

Ya comprometieron su participación Loma Negra, Cementos Avellaneda, Coopelectric, Cooperativa Agraria y las Facultades de Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud, todas dependientes de la Universidad Nacional del Centro. Además, se contará con propuestas gastronómicas, culturales y recreativas.

El Municipio de Olavarría también dirá presente en distintos stands en los que podrá acceder la información y asesoramiento de la Oficina de Empleo, de la Coordinación de Turismo, como así también a los productos que integran “Sello olavarriense”.

Además, se desplegarán diversas propuestas recreativas, culturales e incluso gastronómicas, para que quienes se acerquen puedan disfrutarlo junto a familiares y amigos. La entrada será libre y gratuita.

Se recuerda, por último, que el programa de actividades enmarcado en Olavarría Produce 2026 culminará el próximo miércoles con una nueva entrega de reconocimientos que convocará al sector productivo y comercial en el Teatro Municipal, a partir de las 19 horas.