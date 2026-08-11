Este miércoles se realizará un operativo de bloqueo ante un caso sospechoso de coqueluche

El Municipio de Olavarría informa que este miércoles 12 de agosto se llevará a cabo un nuevo operativo de bloqueo a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.
El dispositivo se realizará a partir de las 10:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.
Tendrá como objetivo la zona comprendida por las calles Monseñor Ayacucho, Independencia, Lebensohn y Rocha Errecart.
Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se llevará a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realiza la aplicación en ese momento. Se solicita a la población tener libreta sanitaria a mano. Se suspende en caso de condiciones climáticas adversas.