Wesner anunció la segunda etapa de las cloacas en el barrio Hipólito Yrigoyen

Este miércoles por la tarde el intendente Maximiliano Wesner recorrió el barrio Hipólito Yrigoyen y dialogó con vecinos y vecinas, a quienes les anunció que próximamente se iniciará en aquel punto la segunda etapa de la extensión de la red de cloacas, un proyecto elaborado desde la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, que beneficiará a más de 1600 habitantes de Olavarría.

Se trata de la Licitación Pública 26/26, que el próximo 7 de octubre tendrá su correspondiente acto de apertura de cotizaciones. Con un presupuesto oficial superior a los mil doscientos millones de pesos, brindará una respuesta concreta en materia sanitaria en 22 manzanas ubicadas en el radio comprendido por la calle Amparo Castro y las avenidas Sarmiento, De los Trabajadores y Urquiza. Se trata de un total de 547 viviendas.

Wesner, por su parte, brindó detalles acerca de cómo avanzará el proyecto y el objetivo de la gestión municipal de seguir incorporando servicios que mejoren la calidad de vida de todos los olavarrienses.