Lanzan un programa de nivelación para ingresar al nivel terciario y universitario

Se pone en marcha “Pienso”, el Programa de Integración Educativa con el Nivel Superior, una propuesta de acceso libre y gratuito destinada a jóvenes, con el objetivo fortalecer la articulación entre la educación secundaria y los estudios superiores, tanto terciarios como universitarios. Este martes abre la inscripción a través de Mi Olava.

La iniciativa busca acompañar a los estudiantes en el tránsito hacia una nueva etapa de formación, brindándoles herramientas y conocimientos que les permitan afrontar de mejor manera los exámenes de ingreso y los primeros años de las carreras de nivel superior, según se informó desde el Municipio.

En este marco, “Pienso” ofrecerá espacios curriculares de Biología, Física, Química, Inglés, Matemática y Estrategias de Aprendizaje y Estudio, disciplinas consideradas fundamentales para fortalecer los conocimientos y desarrollar herramientas necesarias para el inicio de una trayectoria educativa terciaria o universitaria.

La propuesta contempla clases presenciales, con una carga de tres horas semanales cada materia, que se desarrollarán en horario vespertino durante los meses de octubre y noviembre.

Las jornadas se llevarán a cabo en el edificio de la Escuela Primaria N° 1 “Juan Bautista Alberdi”, situada sobre Sargento Cabral entre Alsina y Lavalle, un establecimiento que por su ubicación céntrica facilita el acceso no sólo a estudiantes de nuestra ciudad, sino también de localides serranas tanto por su cercanía con la Terminal de Ómnibus como por los recorridos que realizan por el sector líneas urbanas e interurbanas.