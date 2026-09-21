Se realizó el primer bingo de Bomberos, con la asistencia de 400 personas

El pasado domingo se realizó la primera edición del bingo de Bomberos Voluntarios con el fin de recaudar fondos para la asociación. El evento logró reunir a 400 personas en el salón de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno.

La cantina estuvo a cargo de la Subcomisión de Damas y los Aspirantes a Bomberos y los pozos fueron desde los $20.000 hasta los $300.000. También hubo sorteos.

Junto a integrantes de la organización Pelucas Solidarias se impulsó en el Bingo el corte de “un mechón de pelo”, invitando a todos a participar donando una pequeña porción de pelo para que luego sea usado en las pelucas que confecciona la organización.

Desde la Asociación se anunció que la próxima edición del bingo será el 25 de octubre en el salón de Mariano Moreno.