Racing afrontaba el compromiso ante Embajadores con la obligación de ganar para continuar con chances concretas de avanzar en el Torneo Regional Amateur. Del otro lado estaba un rival que llegaba con la misma necesidad, aunque con la ventaja de jugar como local. A ese contexto se sumó un escenario que tampoco ayudó: la lluvia caída en las horas previas dejó el campo sintético del estadio “Tete” Di Carlo con varios charcos que dificultaron el desarrollo normal del encuentro.

En ese panorama, el que terminó mejor parado fue el conjunto chaira. Racing reaccionó a tiempo, mostró contundencia y terminó imponiéndose por goleada para dar un paso importante en la pelea por la clasificación.

Después del encuentro, en la zona de vestuarios, el entrenador Carlos Tavare habló sobre lo que significó la victoria y reconoció que el resultado tuvo también un componente de desahogo luego de las primeras presentaciones.

“Sí, el desahogo más que nada porque somos conscientes y sabíamos que las primeras dos fechas por ahí no habíamos podido dar lo que realmente podemos. Ganar con esta contundencia en este tipo de torneos no es fácil, por eso hay que sacarse el sombrero con estos jugadores”, sostuvo el técnico.

Tavare también destacó especialmente la respuesta anímica de sus dirigidos, sobre todo después de encontrarse en desventaja. Para el entrenador, esa reacción fue determinante para explicar el desenlace del partido.

“Lo que hicieron dentro de la cancha después de estar en desventaja, cómo se levantaron anímicamente, mentalmente, creo que eso fue fundamental para el obtener este buen resultado. Entendieron cuándo tenían que jugar y cuándo había que meter”, explicó.

El entrenador chaira se mostró conforme con lo realizado y, aunque sabe que todavía queda camino por recorrer, remarcó la importancia de haber conseguido un triunfo de estas características.

“Nos vamos muy conformes sabiendo que nos queda un paso más para poder clasificar”, afirmó.

Uno de los aspectos que llamó la atención en la formación inicial fue la presencia en el banco de algunos futbolistas habitualmente considerados titulares, entre ellos el Hadad, el capitán Ordozgoiti y Facundo Tucker.

Consultado por esa decisión, Tavare explicó que respondió a la competencia interna que existe dentro del plantel y a la necesidad de sostener un grupo en el que todos tienen posibilidades de jugar.

“Tenemos 25 jugadores en muy buen nivel y ellos saben que cualquiera puede jugar. Esto siempre ha pasado en Racing y más con la calidad de jugadores que tenemos”, señaló.

En ese sentido, el entrenador explicó que incluir a algunos nombres también implica dejar afuera a otros y valoró especialmente la actitud de quienes debieron esperar su oportunidad.

“Tal vez hoy, si los metíamos al Turco y a Matías, algún otro también tenía que quedar afuera. Quedó afuera Facu o Palmieri. La verdad que me gustó la predisposición de los que no les tocó arrancar y se notó dentro de la cancha que hoy fuimos un equipo”, concluyó.

La goleada no sólo le permitió a Racing sumar los tres puntos que necesitaba, sino también recuperar confianza en un momento decisivo de la competencia. Con una fecha más por delante en la primera fase, el Chaira quedó a un paso de alcanzar el primer objetivo que se había propuesto al comenzar el certamen.



Foto: Lu Coronel