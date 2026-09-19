El último finde del invierno, con calor y alerta amarilla por tormentas

El último fin de semana previo al inicio de la primavera tendrá dos jornadas opuestas, por un lado, según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 26º por la tarde.



La mínima de la jornada se registró a las 5:10 con 7.5º y a las 9, el termostato ya marcaba 13.9º.



Durante la noche se registrarán algunas ráfagas de viento, provenientes del sector Norte, con velocidades de 50 km/h.



Por el lado del domingo, el clima cambiará notoriamente, con un descenso de la temperatura máxima hasta los 19º y vientos que podrían alcanzar los 60 km/h.



Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Olavarría y gran parte de la Provincia, que abarcan la mañana y tarde, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

