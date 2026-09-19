El Gobierno admitió que la inflación bajará más lento

El Ministerio de Economía admitió, en la letra chica del Presupuesto 2027 que presentó esta semana ante el Congreso, que el proceso de desinflación será más lento de lo esperado y triplicó su pronóstico para 2027. Además, la meta oficial de un solo dígito se posterga hasta 2029, dos años más tarde de lo que había previsto el propio Gobierno apenas doce meses atrás.



La revisión al alza de la dinámica inflacionaria quedó plasmada en las planillas de supuestos macroeconómicos que acompaña el proyecto de ley y que exhiben una diferencia sustancial en el ritmo de desaceleración proyectado respecto al Presupuesto 2026.



El año pasado, la administración libertaria calculaba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría 2027 con una variación interanual de apenas 5,9%, umbral que ya representaba un dígito. Ese esquema contemplaba una secuencia de caída sostenida: 24,5% en 2025, 10,1% en 2026, 5,9% en 2027 y, finalmente, 3,7% al fin del mandato presidencial.



El nuevo Presupuesto 2027 modificó sustancialmente ese sendero. Las cifras actualizadas proyectan una tasa de inflación de 29% para el cierre de 2026, casi el triple del 10,1% que se había previsto un año antes.



La corrección se profundiza en 2027 y 2028. Donde antes se preveía 5,9% para 2027, el nuevo documento eleva la cifra a 18%. Y 2028, el año que en el Presupuesto anterior figuraba con una inflación de 3,7%, pasó a proyectarse en 10%, justo en el límite entre uno y dos dígitos porcentuales.



Recién en el nuevo cuadro aparece 2029 como el año en que la inflación interanual perforaría la barrera de los dos dígitos, con una proyección próxima a 6%. Ese dato no figuraba en el Presupuesto 2026, que no incluía estimaciones para ese ejercicio.

