Piana del Sole te lleva a Nueva York

Nueva York es uno de esos destinos que parecen conocidos incluso antes de visitarlos. Sus avenidas, sus edificios, sus parques, sus barrios y sus icónicos escenarios forman parte del imaginario de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, recorrerla en persona permite descubrir una ciudad completamente diferente, llena de movimiento, contrastes y experiencias.



Con esta propuesta, Piana del Sole invita a vivir Nueva York de una manera especial: formando parte de una salida grupal acompañada, una modalidad que permite compartir el viaje con otros pasajeros y contar con acompañamiento durante la experiencia.



La fecha de salida está prevista para el 10 de mayo de 2027, una oportunidad para comenzar a planificar con anticipación una viaje que combina grandes atractivos turísticos, tiempo libre y la posibilidad de conocer una de las ciudades más emblemáticas del mundo.





Siete noches en el corazón de Manhattan



La propuesta contempla siete noches de alojamiento en el Hotel Riu Plaza Times Square, ubicado en una de las zonas más reconocidas de Manhattan.

Alojarse en este punto permite estar cerca de algunos de los lugares más representativos de Nueva York y facilita los desplazamientos para aprovechar al máximo los días de viaje. Times Square, con sus enormes pantallas y el movimiento constante de visitantes, se encuentra en el corazón de una zona desde la que es posible comenzar a recorrer distintos sectores de Manhattan.



Desde allí, la ciudad ofrece múltiples alternativas: caminar por Broadway, acercarse a Central Park, conocer la Quinta Avenida, visitar el Rockefeller Center o descubrir barrios con identidad propia como Greenwich Village, SoHo, Chinatown o Little Italy.

Cada recorrido permite encontrarse con una Nueva York diferente.



Uno de los grandes atractivos de Nueva York es la posibilidad de combinar los clásicos con aquellos lugares que aparecen cuando uno se anima a caminar sin un recorrido predeterminado.



La ciudad propone una agenda prácticamente interminable. Los museos, las tiendas, los restaurantes, los miradores, los espectáculos y sus distintos barrios hacen que cada jornada pueda ser diferente.



También están aquellas postales que forman parte de la identidad neoyorquina: cruzar el Puente de Brooklyn, contemplar Manhattan desde otro punto de la ciudad, recorrer el Central Park o acercarse a la Estatua de la Libertad.



Para quienes visitan Nueva York por primera vez, cada uno de estos lugares puede convertirse en uno de los recuerdos principales del viaje. Para quienes ya estuvieron, la ciudad siempre encuentra una nueva manera de sorprender.



La propuesta de Piana del Sole suma además una característica que puede marcar la diferencia: se trata de una salida grupal acompañada.

Viajar en grupo permite compartir excursiones, recorridos y momentos con otros viajeros que tienen las mismas ganas de conocer el destino. Al mismo tiempo, contar con acompañamiento durante la salida brinda tranquilidad y permite disfrutar de la experiencia sabiendo que existe una coordinación detrás de cada etapa del viaje.

Esta modalidad también facilita que quienes no suelen viajar solos puedan animarse a conocer un destino internacional como Nueva York y disfrutarlo en compañía.

Porque un viaje no empieza solamente cuando se llega al destino. También se construye durante la planificación, las expectativas previas, las charlas con otros pasajeros y cada momento compartido en el camino y Piana del Sole te asegura un viaje libre de preocupaciones.

Planificar hoy para viajar en 2027



La salida está prevista para el 10 de mayo de 2027, por lo que quienes estén pensando en viajar tienen tiempo para organizarse y comenzar a planificar.

Además, la agencia cuenta con una alternativa de financiación que facilita el acceso al viaje: cuotas fijas y sin interés. De esta manera, es posible comenzar a proyectar la experiencia con mayor previsibilidad y distribuir el valor del viaje en el tiempo.



La anticipación también permite organizar otros aspectos importantes, como las actividades que se quieren realizar, los lugares que se desean conocer y el tiempo disponible para recorrer la ciudad.



El 10 de mayo de 2027, Piana del Sole propone vivir esa experiencia de una manera diferente: siete noches de alojamiento en el Hotel Riu Plaza Times Square, una salida grupal acompañada con coordinación permanente en destino y la posibilidad de acceder a cuotas fijas y sin interés.



Una propuesta pensada para quienes hace tiempo sueñan con conocer Nueva York y para quienes buscan volver a una ciudad que siempre tiene algo nuevo para mostrar.



El próximo viaje puede empezar mucho antes de subir al avión. Puede empezar hoy, cuando ese sueño de conocer Nueva York se transforma en un plan.