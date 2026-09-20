En julio hubo 63 víctimas fatales en siniestros viales en la provincia

Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE) destacó que durante julio de este año hubo 63 víctimas fatales por siniestros viales en la provincia de Buenos Aires. Estas personas fallecieron como consecuencia de 51 accidentes ocurridos en 35 municipios bonaerenses.

Según informó el organismo privado presidido por Pedro Perrotta, los datos muestran un incremento significativo respecto del mes anterior: durante junio se habían registrado 49 víctimas fatales.

La estadística mostró que durante julio se perdieron 2 vidas por día por la inseguridad vial. Y en dos meses se perdieron 112 vidas en rutas y calles de la provincia.

“En julio hubo un 28% más de víctimas fatales del tránsito que en el mes anterior. Son números que tienen que interpelarnos porque detrás de cada estadística hay personas, familias y comunidades atravesadas por una pérdida que, en muchos casos, podría haberse evitado”, señaló Perrotta.

La Plata, a la cabeza

La capital bonaerense fue el municipio con mayor cantidad de víctimas fatales durante julio, con 10 fallecidos. Luego le sigue Luján, con 7 víctimas fatales, todas ellas registradas en un solo siniestro fatal. Continúan Bahía Blanca, San Andrés de Giles y Tres Arroyos con 3 víctimas fatales cada uno.

Con 2 víctimas aparecen Berisso, Coronel Suárez, General Alvarado, Las Flores, Lobos, Pehuajó y Tigre.

