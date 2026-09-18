Estudiantes ganó el duelo olavarriense y Racing sufrió su primera caída

Estudiantes se quedó con el duelo olavarriense correspondiente a la tercera fecha del Torneo Pre-Federal de básquetbol al superar como local a Pueblo Nuevo por 100 a 83. El Bata tuvo un sólido comienzo, construyó una amplia diferencia y, pese a algunos pasajes de reacción del conjunto visitante, controló el desarrollo para sumar su segundo triunfo consecutivo.

Desde el salto inicial, el equipo dirigido por Mariano Iglesias salió decidido a imponer condiciones y rápidamente estableció un parcial de 8-0. A partir de allí manejó el trámite y cerró el primer cuarto con una diferencia de 12 puntos: 31-19.

En el segundo parcial, el local continuó ampliando la ventaja y llegó a sacar 20 unidades cuando restaban cinco minutos para el descanso. Un triple de Luciano Dilascio puso el marcador 52-32 y parecía encaminar definitivamente el partido.

Sin embargo, Pueblo Nuevo reaccionó en el cierre de la primera mitad y consiguió descontar. Un lanzamiento de tres puntos de Conte permitió que la visita achicara la brecha antes del descanso largo, al que Estudiantes llegó arriba por 57-42.

El tercer cuarto volvió a mostrar al Bata en control del partido. La diferencia se mantuvo durante buena parte del período en torno a los veinte puntos y la ofensiva local volvió a tomar protagonismo. Una seguidilla de triples terminó de estirar la ventaja: Arese convirtió dos lanzamientos desde más allá de los 6,75 metros y Piccinelli aportó otro para que Estudiantes volviera a superar las dos decenas de diferencia.

Pueblo Nuevo volvió a descontar sobre el cierre del parcial, aunque no logró poner en riesgo el dominio del conjunto local. Al finalizar los primeros treinta minutos, el Bata se imponía 86-66.

En el último cuarto, Estudiantes administró la diferencia y Pueblo Nuevo aprovechó algunos pasajes para reducirla. Finalmente, el encuentro terminó 100 a 83 y significó la segunda victoria consecutiva para el Bata, mientras que el Lobo sumó su tercera derrota.

Franco Piccinelli fue el máximo anotador del ganador con 18 puntos, acompañado por Federico Marín, con 17, y Mateo Rincón, con 14. En Pueblo Nuevo, Federico Vázquez volvió a ser la principal referencia ofensiva y terminó con 29 unidades, mientras que Nicolás Lorenzo aportó 24.

Racing dejó su invicto en Orense

En la misma jornada, Racing sufrió su primera derrota en el certamen al caer como visitante frente a Alumni de Orense por 81 a 76.

El conjunto chaira tuvo un comienzo complicado y llegó a quedar 20 puntos por debajo en el marcador. Sin embargo, protagonizó una importante reacción en la segunda mitad, recortó considerablemente la diferencia y llegó al tramo decisivo con posibilidades concretas de revertir la historia.

Alumni logró sostener la ventaja en los minutos finales y terminó imponiéndose por cinco puntos para quedarse con el triunfo.

Sandoval, con 18 unidades, y Matías Sesto, con 14, fueron los máximos anotadores de Racing. En el conjunto de Orense se destacó Besmalinovich, ex jugador de la institución chaira, quien encabezó la ofensiva del ganador con 19 puntos.

De esta manera, Racing dejó atrás un comienzo perfecto de dos victorias, conseguido en el debut frente a Pueblo Nuevo y luego ante Kimberley de Mar del Plata en condición de visitante.



