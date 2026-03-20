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 - 20 de Marzo de 2026 | 19:38

Viernes pasado por agua y sábado con alertas

Hasta las 18 cayeron 19.8 mm. Hay alerta amarilla por tormentas para esta noche y la madrugada del sábado. También por viento para la tarde.

Este viernes la lluvia fue constante durante toda la jornada y para las 18 el pluviómetro de la Estación Meteorológica local marcó 19.8 mm. de agua caída. 

La alerta amarilla por fuertes tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional abarca la noche de este viernes y la madrugada del sábado para la Ciudad y toda la provincia de Buenos Aires. 

 

Las precipitaciones se mantendrían hasta el mediodía de este sábado. 

Asimismo, para la tarde del primer día del fin de semana rige una alerta amarilla por fuertes vientos, que según el SMN provendrán del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

 

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