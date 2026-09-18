Finalizaron el pavimento intertrabado en Loma Negra



El intendente Maximiliano Wesner visitó Loma Negra y recorrió el sector donde recientemente finalizó una importante obra de pavimento intertrabado, que ya beneficia directamente a vecinos y vecinas de los barrios 21 Viviendas y Autoconstrucción, pero que también favorece en materia hidráulica y de transitabilidad a toda la localidad serrana.



Según indicaron desde la comuna, se trata de una modalidad de pavimentación que plantea muchos beneficios y se posiciona como una alternativa ideal para zonas residenciales, por lo que ya se proyecta para otros puntos de Olavarría.

Vale destacar que la intervención comprendió la pavimentación de 18 cuadras, a las que se les incorporó además la construcción de alrededor de 800 metros de cordón cuneta.



En la actividad, el jefe comunal, quien estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, mantuvo un diálogo con vecinos y vecinas de ambos barrios, quienes destacaron la importancia de la obra para la comunidad y agradecieron su concreción tras décadas de espera.



Estuvieron en la localidad la jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña y el delegado Gabriel Suburu, además de integrantes del equipo de Obras Públicas.

