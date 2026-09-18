Este sábado hay Fiesta Rustikera: la primavera se celebra en Amburana



La Fiesta Rustikera vuelve este sábado con una nueva edición y, esta vez, con una propuesta especialmente preparada para celebrar la llegada de la primavera.

Conocida por sus tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, y con una propuesta destinada al público mayor de 25 años, este año Rustikera decidió ampliar su calendario con nuevas fechas. La primera experiencia fue la edición especial por el Día del Amigo, que reunió a más de 750 personas y marcó uno de los grandes encuentros del año.

Después de aquella convocatoria, llega ahora Rustikera Primavera, una edición que ya genera una gran expectativa y que apunta a superar lo vivido en julio.

Para esta oportunidad, la organización prepara una puesta técnica y escénica aún mayor, con una producción especialmente pensada para la fecha, música, ambientación, detalles y diferentes sorpresas a lo largo de la noche.

La cita será mañana, sábado 19 de septiembre, en Salón Amburana, manteniendo el espíritu que caracteriza a Rustikera: una fiesta +25 pensada para reencontrarse, bailar y disfrutar de una noche diferente.

Las últimas entradas se encuentran disponibles de manera física en Chocorísimo y también de forma online.