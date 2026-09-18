“Será muy difícil que el año que viene las universidades abran sus puertas”

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó en el Anexo del Congreso de la Nación su propio proyecto presupuestario para el ejercicio 2027, estimando una necesidad de 11 billones de pesos frente a los 7,3 billones asignados en la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

Durante la exposición ante rectores, legisladores y referentes gremiales, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que la continuidad del dictado de clases en las casas de altos estudios estará en riesgo si el Poder Legislativo no introduce modificaciones a la pauta presupuestaria oficialista.

"Si nosotros no logramos modificaciones razonables al proyecto de Presupuesto va a ser muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año próximo", dijo el titular del CIN, Franco Bartolacci.

"Desde hace tres años estamos funcionando con el 60% menos de los recursos, la situación es dramática", expresó el vicepresidente del CIN, Anselmo Torres.

"Este Presupuesto no incluye la inflación prevista para 2027, acuerdos paritarios que puedan darse, gastos en infraestructura, ciencia y técnica", agregó la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone.

Las autoridades universitarias señalaron que la propuesta elaborada por las unidades académicas se basó en los parámetros de la Ley de Financiamiento Universitario, proyectando la pauta de costos al mes de diciembre de 2026 en función de las previsiones del Banco Central.

Los puntos salientes de la propuesta presentada por el sistema universitario nacional comprenden los siguientes aspectos:

Brecha entre las proyecciones: El presupuesto requerido por el CIN alcanza los 11 billones de pesos, lo que representa una diferencia de 3,7 billones (un 33,6% más) respecto de los 7,3 billones proyectados por la administración central.

Distribución de fondos: La iniciativa contempla partidas para la recomposición de salarios, investigación en ciencia y tecnología, las Becas Manuel Belgrano, los centros médicos dependientes de las universidades y el mantenimiento del Sistema de Información Universitaria (SIU).

Readecuación de gastos: Se busca modificar la relación actual entre gastos de personal y de funcionamiento —que en algunas instituciones llegó al 93% y 7% respectivamente— con el objetivo de alcanzar una meta operativa del 85% para salarios y 15% para funcionamiento.