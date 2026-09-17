Música en vivo, food trucks y mucho más para celebrar la llegada de la primavera

Este lunes se celebrará la llegada de la primavera, con un atractivo evento que tendrá como punto de encuentro y celebración el parque Helios Eseverri. La invitación también tiene como destinatarios a las y los estudiantes, a quienes se los convoca a celebrar su día.

La propuesta iniciará a partir de las 14 horas, con la puesta en marcha de diversas propuestas que se prolongarán durante toda la tarde.

Tal es así que se contará con las presentaciones en vivo de DJ Alejo Zalazar, DJ Renzo Pianciola y La Roland.

Además, se contará con la presencia de distintos food trucks de emprendedores locales, quienes ofrecerán una nutrida oferta gastronómica.

El evento, organizado desde el Municipio, cuenta con el acompañamiento de BA Eventos, Verte y Christian Belaustegui.