Con una fiesta popular, Recalde celebró su 115 aniversario



Con el guiño del clima, que dio tregua en la mañana y tarde del último domingo, Recalde celebró con una gran fiesta popular su 115° aniversario. La actividad tuvo como punto de encuentro la plaza “Damián Recalde”, donde se congregó un importante número de concurrentes, quienes arribaron desde distintos puntos del Partido y la región.

Los festejos se iniciaron en horas del mediodía, encabezados por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la Delegada Municipal de Recalde Claudia Ricci e integrantes de su gabinete y equipo de gobierno. También estuvieron presentes referentes vecinales e institucionales. Tras las palabras de bienvenida y salutación, se desplegó el tradicional desfile, que contó con la participación de instituciones educativas, tradicionalistas, vecinalistas y deportivas.

Luego, fue el momento del tradicional corte de tortas, para dar paso posteriormente a un almuerzo compartido, que contó con la variada oferta gastronómica que fue dispuesta por entidades de la localidad. En el lugar, además, se pudo ver también un nutrido paseo de emprendedores y artesanos.

El cierre de los festejos estuvo marcado por la música y el baile, con las presentaciones en vivo de peñas folclóricas y grupos de danzas, además de las actuaciones de Nico Centineo, el Sabor Cumbiero y La Diferente, que acompañaron a la comunidad en una jornada de celebración.

