Semana sin lluvias, ascenso de temperatura y el domingo podría llegar a 24º

Aunque con la fresca, el solcito de este lunes por la mañana es un buen anuncio para lo que se viene: una semana con temperaturas en paulatino ascenso, para llegar a un domingo que según el pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional podría tener una máxima de 24 grados.

En principio, de acuerdo con el primer informe diario de la estación local del SMN, la mínima este lunes en Olavarría fue de 3.5 grados bajo cero a las 3.30 de la madrugada. A las 9 de la mañana la temperatura había trepado hasta 1.8 grados, con un 84% de humedad y visibilidad horizontal ideal.

El pronóstico extendido anuncia para este martes una mínima de 3 grados y una máxima de 15; el miércoles las marcas oscilarán entre 1 grado bajo cero y 15 grados y el jueves ya se empezará a vislumbrar una atmósfera primaveral, con temperaturas entre 5 y 19 grados.

Para el viernes se aguarda una mínima de 6 y una máxima de 20 grados; el sábado la columna de mercurio irá de los 9 a los 21 grados y el domingo arrancará con 11 grados para llegar a su máximo con 24º.