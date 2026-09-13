Este lunes comenzarán los trabajos para la construcción de la nueva sala de Hemodinamia en el Hospital Municipal



El Municipio informó que este lunes darán inicio los trabajos correspondientes a la construcción de la nueva sala de Hemodinamia en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.



Desde la Dirección del Hospital se explicó que, con motivo del comienzo de esta importante intervención, se implementarán distintas medidas preventivas y de seguridad destinadas a garantizar el normal desarrollo de las tareas y, al mismo tiempo, preservar el funcionamiento del nosocomio y la circulación segura de pacientes, trabajadores y de la comunidad en general.



En ese marco, a partir del lunes permanecerá bloqueado el acceso al Hospital de Oncología por calle Rivadavia. Por tal motivo, pacientes, trabajadores/as y vecinos/as deberán ingresar al mencionado sector por el acceso ubicado sobre Rufino Fal y Vicente López.



La medida responde a la necesidad de disponer de un sector operativo para el ingreso y egreso de materiales, equipamiento y personal vinculado a la ejecución de la obra. Durante la jornada del lunes comenzarán, precisamente, las tareas de ingreso de materiales, instalación de vallados y colocación de las distintas medidas de prevención necesarias para delimitar y asegurar el área de trabajo.



La obra contempla una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, que serán destinados a la nueva sala de Hemodinamia, que a su vez estará dividida en distintos espacios operativos. Tal es así que la obra incluye, por un lado, la construcción de una sala de control, que será destinada al desempeño del equipo técnico y médica que operan los equipos.



El proyecto concibe también un sector de espera para el pre y post procedimiento, como así también una sala “de recuperación” y vestidores con instalaciones separadas, para poder ser utilizados por el personal masculino y femenino.



También contendrá espacios que serán destinados como sala de equipos técnicos, almacén de insumos médicos, área de esterilización, oficinas administrativas y de reuniones médicos.



Desde el Municipio solicitan a pacientes, trabajadores y a la comunidad en general respetar la señalización y las indicaciones dispuestas en el lugar, con el objetivo de facilitar la circulación y contribuir al desarrollo seguro de las tareas.



“La construcción de la nueva sala de Hemodinamia representa una inversión privada en infraestructura sanitaria, que permite seguir fortaleciendo el sistema de salud pública, ampliando la capacidad de atención y mejorando las prestaciones que se brinda a vecinos y vecinas de Olavarría y la región, enmarcada en la continuidad y robustecimiento del sistema de articulación público y privada, que ha permitido, además de la incorporación de equipamiento y mejora de las condiciones sanitarias, incrementar la capacidad operativa” destacaron desde el Municipio.

