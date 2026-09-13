Abentin: “Va a ser un partido duro contra un equipo que se reforzó bien”

Estudiantes y El Fortín volverán a encontrarse, esta vez por la tercera fecha de la Zona 7 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur y en la previa, Juan Manuel Abentin opinó sobre la competencia.

En el Parque Carlos Guerrero, y desde las 15:30 hs., el conjunto "albinegro" buscará mantener su andar perfecto en la competencia ya que llega líder del grupo, con seis puntos sobre seis posibles, luego de imponerse ante Loma Negra y golear el pasado domingo a Argentinos de 25 de Mayo.

En la previa del compromiso, el delantero analizó el presente del equipo y destacó que el plantel está recuperando el funcionamiento que lo llevó a consagrarse campeón del Interligas.

“Estamos en un buen momento, volviendo a lo que fuimos en el Interligas y lo que nos llevó a salir campeón. Encontrando el funcionamiento. Inconscientemente, cuando salís campeón el equipo tiende a relajarse y lo tenemos claro, por eso sabemos que no puede pasar eso”, sostuvo.

El delantero también se refirió a lo que significa enfrentar nuevamente a un rival olavarriense, algo que se repetirá en esta instancia de la competencia.

“Es diferente, pero no tanto. Nos conocemos demasiado, entonces no hay mucho para inventar. La única es jugar y dar el 120 por ciento, con el 100 solo no alcanza”, afirmó.

Abentín conoce especialmente bien a El Fortín. En la semifinal del Interligas fue determinante para la clasificación de Estudiantes, ya que convirtió los tres goles de la serie, incluido uno espectacular de chilena.

Al recordar aquellos encuentros, explicó: “Fueron partidos muy cerrados los dos. El segundo tuvimos la suerte de que nos pusimos en ventaja muy rápido y eso cambió el resultado. Porque vos planificás la semana en base a todo y que a los cinco minutos te sorprendan con un gol, después es difícil levantarlo”.

De cara al partido de esta tarde, el atacante destacó la evolución del equipo fortinero y los refuerzos que incorporó para afrontar el Regional.

“Va a ser un partido duro y con un equipo que, comparado al del Interligas, se reforzó bien. Estaban muy bien antes, así que ahora con refuerzos va a ser un partido muy complejo”, consideró.

Estudiantes lidera la Zona 7 con puntaje ideal luego de dos fechas. El grupo está integrado además por El Fortín, Loma Negra y Argentinos de 25 de Mayo, y son dos los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

En ese sentido, Abentín dejó en claro cuál es el objetivo inmediato del equipo: “Nosotros queremos sumar lo mayor posible. Obviamente que queremos estar entre esos dos y ver para qué estamos. Somos realistas: de local tenés que sacar los tres puntos sí o sí”.

