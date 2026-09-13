“Me considero más creador que goleador”

Dimas Morales se incorporó a El Fortín prácticamente sobre el inicio del Torneo Regional Federal Amateur. El volante marplatense, proveniente de Atlético Mar del Plata, tuvo poco tiempo para adaptarse, pero rápidamente encontró su lugar dentro del plantel y ya fue protagonista en los primeros partidos del certamen.

Uno de sus primeros grandes momentos con la camiseta fortinera llegó el pasado domingo, cuando convirtió el gol que le permitió al equipo del barrio Luján quedarse con una importante victoria por 1 a 0 ante Loma Negra.

Previo duelo frente a Estudiantes, Morales repasó sus primeras semanas en la institución y contó cómo fue su llegada al club: “Encontré un plantel con buena gente y eso es muy importante a la hora de llegar a un club para que la adaptación sea lo más rápido posible. Además, teniendo en cuenta que ya estaba sobre la marcha el arranque del Regional, acomodarse rápido es importante”, explicó.

El marplatense también contó qué lo llevó a aceptar la propuesta de El Fortín, después de haber recibido llamados de distintas instituciones.

“Me habían llamado de varios lados y por ahí acá en Olavarría nunca había jugado. La propuesta era interesante, con un proyecto muy bueno, entonces eso me llamó mucho la atención”, señaló.

El Fortín tuvo un debut adverso, con derrota ante Argentinos de 25 de Mayo, pero pudo recuperarse rápidamente y consiguió tres puntos importantes frente a Loma Negra.

Al momento de analizar ese comienzo, Morales sostuvo: “No arrancamos como esperábamos, por la derrota de visitante. Tuvimos situaciones como para sacar algo más, pero cuando no estás fino y el rival en una de las pocas que tiene convierte, te venís sin nada y lo lamentás. También hay que ser mentalmente fuerte para revertir rápido y lo pudimos hacer”.

El gol ante Loma Negra fue especial para Morales, aunque el propio jugador se encargó de aclarar que no se define como un futbolista cuya principal característica sea la llegada al gol: “Realmente no me considero un goleador. Me gusta mucho crear, ayudar al equipo, asistir. Obviamente que si llegara el gol y puedo llegar y convertir, mucho mejor, porque eso te eleva mucho la confianza, pero me considero más creador que goleador”, afirmó.

En sus primeros encuentros también pudo conocer rápidamente la idea futbolística que pretende implementar Miguel Diorio en el conjunto fortinero. Y el mediocampista aseguró sentirse identificado con esa propuesta.

“Busca atacar, jugar siempre y cuando hay que ser inteligente de cuándo se puede. Comparto mucho esa idea, pero siempre atacar. Eso es algo que remarca mucho y me parece bueno”, concluyó Morales.

