Francisco González fue designado responsable de la Séptima Sección en el Foro de Concejales Radicales 

Este sábado se llevó adelante la conformación del Foro de Concejales Radicales de la Provincia de Buenos Aires, en el que participaron los ediles del radicalismo de los 135 distritos bonaerenses.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la Universidad Nacional de Mar del Plata, se designaron responsables en cada una de las Secciones Electorales en base al trabajo realizado. En este sentido, el concejal de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Francisco González, formó parte del encuentro y quedó como representante de la Séptima Sección Electoral junto a Natalia Colomé de Azul.

La Mesa Directiva del Foro de Concejales Radicales de la PBA quedó conformada por Ariel Bordaisco, Daniela Ferreyra, Ignacio Palacios, Alexis Caruso, Andrea Gales y Juan Salcea.

El inicio de la actividad estuvo encabezado por el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, quien asumió recientemente y está reactivando los diferentes órganos de representación con lo que cuenta el partido. También estuvieron presentes el senador nacional Maximiliano Abad, la diputada nacional Karina Banfi y los diputados provinciales Diego Garciarena, Matías Civale y Nerina Neumann.



Sobre el encuentro, González señaló que “fue una buena oportunidad de recuperar un espacio de representación que el partido había perdido en el último tiempo, donde los concejales pudimos compartir lo que venimos desarrollando y acceder a lo que se está haciendo en las diferentes cámaras, tanto provinciales como nacionales, y tener una vinculación directa con los legisladores”.



A su vez, manifestó: “Aprovechamos la oportunidad para transmitirles a los legisladores nacionales la necesidad de exigirle al Gobierno Nacional que reactive la obra pública, que se cumpla con el destino de los fondos que se cobra por la Tasa de Combustibles para la mejora de las obras y que repercutan directamente en la minería en Olavarría en esta situación compleja que se está viviendo”.



“Esto fue un punto de partida que sirvió para que empecemos a organizarnos y trabajar en una agenda en conjunto entre los diferentes concejos deliberantes de la Provincia”, cerró.