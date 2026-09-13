Franco Colapinto sumó valiosos puntos en el Gran Premio de España

La Fórmula 1 completó la 14° fecha de su calendario con su carrera en Madrid y Franco Colapinto logró destacarse finalizando dentro del Top10 para volver a sumar puntos.

Colapinto, que había logrado la clasificación a la Q3, terminó séptimo después de una estrategia que lo obligó a defenderse durante buena parte de la competencia.

La largada volvió a ser una de las especialidades de Colapinto que pasó de noveno a séptimo y durante algunas vueltas fue sexto, pero el Alpine no pudo contener durante mucho tiempo al Red Bull de Lawson y luego, con el ingreso a boxes, volvió a pista en 10° lugar, con cinco pilotos por delante obligados a realizar la detención.

Finalmente, y favorecido en el reordenamiento, el argentino cruzó la bandera a cuadros séptimo, detrás de Antonelli, Verstappen y Norris, y sumó puntos después de una carrera en la que tuvo que ganar posiciones en la largada, administrar los neumáticos y resistir a sus perseguidores.