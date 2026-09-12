Golf: el frío no impidió el Medal Play 18 hoyos

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 18 hoyos con varios valientes que se animaron a desafiar al frío sabatino.

Santiago Loitegui con 64 golpes fue el ganador y lo acompañaron en el podio Hernán Carroze y Emanuel Álvaro con 67 golpes.

Por su parte, hubo dos Torneos en paralelo, uno para la Escuelita y otro para los No Matriculados, de los que, Gustavo Jansen y Baltazar Aguilar fueron los ganadores respectivamente.

La actividad retomará el próximo miércoles con la 21° fecha del Ranking “Piana del Sole”.

Fuente: prensa CAE

