Se realizan obras hidráulicas en distintos puntos del Partido

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos continúa el despliegue de obras y trabajos hidráulicos en distintos puntos para fortalecer la capacidad de respuesta y prevenir eventuales episodios ante precipitaciones abundantes.

Según se informó, los trabajos forman parte de una planificación preventiva que abarca a las distintas áreas de gobierno y que contempla los escenarios climáticos para el último trimestre del año, período en el que podrían registrarse condiciones asociadas al fenómeno de “El Niño”.

Se destaca el abordaje realizado sobre el canal que atraviesa el Camino de los Pueblos, en inmediaciones del Autódromo “Hermanos Emiliozzi”. Allí, se llevó adelante el ensanchamiento y la rectificación de un canal aliviador, intervención destinada a favorecer el escurrimiento y conducción de los excedentes hídricos.

Tareas de similares características se realizaron en la zona del barrio Lourdes y sobre la prolongación norte de la avenida Pellegrini, a la altura del sector conocido como “El Laguito”, donde también se intervino sobre los canales existentes para mejorar su funcionamiento.

A la par, continúan los trabajos sobre el canal de calle Márquez, cuya intervención se extiende en el tramo comprendido entre las avenidas Del Valle y Colón. En este sector se colocó cañería a la altura del cruce con calle Belgrano, en el barrio Pickelado, como parte de las acciones orientadas a optimizar el sistema de desagües.

Durante los últimos días, además, se desplegaron tareas de mantenimiento, limpieza, ensanchamiento y adecuación de canales en la localidad de Hinojo y en distintos barrios de la ciudad.

Desde el Municipio se continúa trabajando sobre la infraestructura hidráulica del Partido con una mirada preventiva, priorizando intervenciones que permitan mejorar el escurrimiento del agua y reducir posibles impactos ante eventos de precipitaciones intensas.

Se apela a la colaboración de la comunidad para mantener esos espacios libres de residuos que puedan obstaculizar la normal circulación de aguas.

