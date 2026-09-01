ACOP: Menores e Impares completaron otra fecha

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó nuevas fechas de su Liga Anual con una importante convocatoria de parejas y partidos de gran nivel.
En las categorías Menores fueron 29 las parejas inscriptas que protagonizaron una nueva jornada de competencia. En categoría Inicial, Emilia Ezio y Francesca Colasurdo se consagraron campeonas tras vencer en la final a Emilia Tahuil y Mami Soler por 7/5 y 6/4.
Por su parte, en Intermedia, el título quedó en manos de Simón Bruni y Genaro Berdun, quienes superaron en la definición a Leo Fernández y Thian Zulaica por 6/2 y 6/3.
La categoría Séptima B tuvo una apasionante final a tres sets, donde Oliver Blua y Nicolás Gaburri se quedaron con el campeonato tras imponerse ante Mateo Iturregui y Milo Leal por 6/4, 4/6 y 6/3.
Además, durante el 29 y 30 de agosto se disputó una nueva fecha de las categorías Impares, que contó con un total de 85 parejas inscriptas.
Juan José Longhini y Santiago Barsi se consagraron campeones en Tercera tras derrotar en la final a Ian López y Javier López por 7/6 y 6/2.
En Caballeros Quinta, Sebastián Lizasu y Leandro Nievas festejaron el campeonato luego de superar a Franco Schamberger y Cristian Barbosa por 6/3 y 7/6.
En la última división de Caballeros Séptima, Ramiro Cortejarena y Benjamín Cortejarena protagonizaron una ajustada definición ante Guido Tassara y Edgar Daniel De Alesandre, imponiéndose por 2/6, 6/3 y 7/6.
Por otro lado, María Clara Piazza y Aldana Moretti se quedaron con el título en Damas Quinta, tras vencer a Fátima Catalá y Carolina González Harrison por un doble 6/3.
Por último, en Séptima Damas, Yanina Constancio y Micaela Benedetto fueron las campeonas luego de derrotar a Romina María Antista y Manuela Barreca por 6/2, 3/6 y 6/4.
Fuente: Prensa ACOP