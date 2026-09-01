Jazmín Dos Santos de “celeste y blanco”: jugó la América Pádel Cup

Argentina derrotó a Colombia en el marco de la América Pádel Cup en Barranquilla y fue con presencia de la olavarriense Jazmín Dos Santos.

La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto la serie de Cuartos de Final ante Colombia, en Barranquilla, y avanzó a las semifinales de la América Pádel Cup 2026. Su próximo rival será Chile.

Argentina tuvo una actuación contundente en Barranquilla y derrotó 9-0 a Colombia y en el segundo día de competencias, Jazmín Dos Santos integró la dupla Sub18 Femenina que sumó uno de los puntos.

En la 2° edición de la América Cup Pádel, la “albiceleste” que defiende el título, ya se encuentra entre los cuatro mejores del continente y enfrentará a Chile que viene de superar 6-3 a Venezuela.