Presentación oficial para la fecha de la Liga de Menores

En el Salón Blanco de la Municipalidad de Olavarría se presentó oficialmente la fecha del calendario nacional que reunirá a un importantísimo número de deportistas en formación.

La conferencia de prensa lanzamiento de la fecha de la Liga de Menores fue encabezada por el intendente municipal Maximiliano Wesner, acompañado por el director de Gestión Deportiva, Fernando Ottaviano y Ezequiel Bruni y Paola Olivera de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel.

El certamen nacional reservado para diferentes categorías completará la 7° fecha entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre en los diferentes complejos locales.

El intendente Wesner destacó la trascendencia de recibir una competencia de esta magnitud y subrayó el valor social y económico de la iniciativa: “Es un torneo muy importante para nuestra ciudad, para fomentar el deporte en vinculación constante con la ACOP, una comisión que le ha dado un potencial enorme al pádel. Estimamos el ingreso de entre 3.000 familiares y deportistas durante el fin de semana, lo que demuestra cómo el deporte impulsa directamente al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio local”.

“Poder articular con ACOP de forma organizada nos permite poner en valor la infraestructura local y recibir una propuesta superadora. La ciudad estará colmada de gente que vendrá a conocer nuestras canchas y disfrutar del torneo” se entusiasmó el director de Gestión Deportiva, Fernando Ottaviano.

Además, durante el lanzamiento, quedó confirmado que será numerosa la participación local en las diferentes categorías demostrando el crecimiento del deporte en la Ciudad.

Fuente: prensa Municipal