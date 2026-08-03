Piden medir el impacto de Olavarría en la cuenca del Tapalqué

El concejal Marcelo Petehs, integrante del bloque del HCD Por Más Libertad, presentó un proyecto de ordenanza para establecer un programa mínimo de monitoreo sobre el impacto del partido de Olavarría en la cuenca del arroyo Tapalqué.

El edil aclaró que la iniciativa no pretende regular la gestión ambiental interna del Municipio, ni definir cómo deben controlarse la planta depuradora, el relleno sanitario, la minería, las actividades agropecuarias o industriales.

Taxativamente lo que busca es medir el impacto neto que genera el partido de Olavarría sobre la calidad del agua del arroyo Tapalqué entre el ingreso y el egreso del distrito.

Para ello propone un esquema de monitoreo de desempeño ambiental territorial basado en puntos de entrada y salida de la jurisdicción, evitando invadir las competencias técnicas y operativas del Departamento Ejecutivo.