Este sábado llegaron más elementos para el parque eólico

Este sábado se produjo el ingreso de nuevos componentes para el Parque Eólico de Olavarría que, según los canales de información de la empresa, el operativo se extenderá hasta septiembre.

Durante ese período, el puerto bahiense funciona como puerta de entrada para nacelles, palas, hubs y trenes de potencia. Las torres, en cambio, llegan por vía terrestre desde Florencio Varela.

Desde ambos orígenes, los equipos completan su recorrido hacia Olavarría por la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 51.

Ese cronograma ya está a mitad de camino. Esta semana se conoció el primer resultado concreto del operativo. En la zona de Pourtalé, dentro del partido de Olavarría, comenzó el montaje del primer aerogenerador del parque. Las piezas trasladadas durante las últimas semanas ya empiezan a tomar forma definitiva en el predio.

El inicio del montaje marca un punto de inflexión. Cierra la fase logística, la más visible desde la perspectiva portuaria, con transportes especiales circulando por las rutas de la región. Y abre la etapa de obra civil y eléctrica en el sitio.

Restan aún varias semanas de arribos y traslados hasta completar los 29 aerogeneradores, en simultáneo con el avance del montaje de las unidades ya trasladadas.

La obra tiene una inversión estimada en torno a los 275 millones de dólares. Contempla, además, la infraestructura eléctrica necesaria para incorporar la energía generada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El Parque Eólico Olavarría integrará 29 aerogeneradores Vestas de última generación. Cada uno tendrá una potencia unitaria de 6,4 MW, hasta sumar 180 MW de capacidad instalada. Se trata de las turbinas más grandes instaladas hasta ahora en el país. Se prevé que el parque entre en operación a comienzos de 2027.

La iniciativa incluye obras de repotenciación en las estaciones transformadoras de Olavarría y Ezeiza. Estas obras ampliarán la capacidad del corredor de alta tensión de 500 kV que une Bahía Blanca con Ezeiza. Además, habilitarán a futuro nuevos desarrollos renovables en la región.

PCR y ArcelorMittal Acindar son socias en GEAR I S.A. Esa sociedad ya opera el Parque Eólico y Solar San Luis Norte, de 112,5 MW. Ese complejo se ampliará además con un módulo solar de 18 MW, que lo convertirá en el primer parque híbrido del país.

La energía de ambos proyectos abastecerá las plantas industriales de ArcelorMittal Acindar en Argentina, dentro de su estrategia de descarbonización. El objetivo es cubrir con fuentes renovables más del 65% de sus operaciones en el país.