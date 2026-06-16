Realizan tareas de mantenimiento en la Terminal de Ómnibus

Durante el transcurso del último fin de semana, personal de la Secretaría de Protección Ciudadana llevó adelante una serie de trabajos de recambio de cartelería vial en el sector de la Terminal de Ómnibus, con el objetivo de optimizar y ordenar la circulación vehicular, como así también brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

Las tareas incluyeron la demarcación de espacios exclusivos destinados al estacionamiento, así como también de sectores específicos para el ascenso y descenso de pasajeros, favoreciendo una mejor organización del tránsito y una mayor comodidad para quienes utilizan diariamente las instalaciones.

Estas intervenciones se enmarcan en un plan integral de mejoras que se viene desarrollando en la Terminal de Ómnibus y que contempla distintas acciones orientadas a la puesta en valor de este importante espacio público.

Desde el Municipio se destacó que los trabajos continúan desarrollándose de manera articulada entre la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, con el propósito de fortalecer la infraestructura, optimizar los servicios y brindar mejores condiciones tanto para pasajeros como para transportistas y visitantes.

En ese sentido, se recuerda los trabajos realizados previamente en el interior del edificio, entre los que se encuentran, por ejemplo, el recambio de luminaria de LED y la redistribución y nueva organización espacios y sitios de atención, para optimizar la experiencia de pasajeros y usuarios.

Por otra parte, también desde la Secretaría de Protección Ciudadana se llevó a cabo el último fin de semana el recambio de carteles nomencladores en distintos puntos de la ciudad.