La empresa Loma Negra celebra su centenario 



Este 5 de agosto se cumplen 100 años del surgimiento de Loma Negra, tomando como referencia la inauguración de su primera planta en la localidad de Loma Negra, Olavarría, en el año 1926.

Las características únicas de esta zona, en el centro de la Provincia de Buenos Aires, permitieron la producción del cemento a escala industrial.

A partir de ese hito, y con una visión transformadora, nació una industria pujante que, a lo largo de un siglo, contribuyó de manera decisiva al crecimiento y desarrollo de la Argentina.

Desde entonces, Loma Negra acompañó el crecimiento del país promoviendo el desarrollo de infraestructura, impulsando la innovación en la industria y fortaleciendo un modelo de crecimiento sostenible.

Fue en torno a las fábricas donde nacieron barrios, escuelas, clubes y proyectos de vida, consolidando comunidades en muchas de las localidades y provincias donde está presente Loma Negra.

En la actualidad, la compañía cuenta con ocho plantas industriales ubicadas en cuatro provincias. La participación en el mercado es de aproximadamente el 45%.

El CEO de la compañía, Sergio D. Faifman, señaló: "Cumplir 100 años es mucho más que celebrar una fecha: es reconocer a las generaciones de personas que hicieron posible esta historia y renovar nuestro compromiso con el futuro”.

“Durante un siglo acompañamos el crecimiento de la Argentina, impulsando obras, desarrollando comunidades y construyendo confianza. Ese legado nos llena de orgullo y, al mismo tiempo, nos desafía a seguir innovando para aportar valor al desarrollo del país durante los próximos cien años".

